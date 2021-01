Le Samsung Galaxy M31 a commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11. La mise à jour logicielle est disponible en Inde, selon les messages des utilisateurs disponibles sur le forum de la communauté Samsung. Dans le cadre de la mise à jour, les utilisateurs du Galaxy M31 peuvent désormais profiter d’une interface utilisateur actualisée avec une stabilité et des performances globales améliorées. Les utilisateurs peuvent désormais également ajouter un arrière-plan d’appel pour voir une photo ou une vidéo lorsque vous passez ou recevez un appel. Le Galaxy M31 est également le premier appareil à budget moyen à recevoir l’itération One UI 3.0. Auparavant, la mise à jour logicielle avait été déployée sur les smartphones haut de gamme Samsung des séries S, Note et Fold.

La mise à jour One UI 3.0 a des versions telles que M315FXXU2BUAC, M315FODM2BUAC et M315FDDU2BUAA (selon la variante du smartphone) et est livrée avec le correctif de sécurité Android de janvier 2021. La mise à jour OTA atteindra automatiquement le Galaxy M31, bien que les utilisateurs puissent vérifier sa disponibilité manuellement en se rendant dans Paramètres> Mise à jour logicielle. Sa taille serait de 407,62 Mo.

Selon le journal des modifications officiel, le smartphone reçoit des fonctionnalités telles que des bulles de discussion, des autorisations de sécurité uniques, un widget de lecture multimédia et une section de conversations sur la barre de notification. S’il existe une application que l’utilisateur n’a pas utilisée depuis un certain temps, il existe une fonction de réinitialisation automatique des autorisations pour bloquer automatiquement l’accès au micro ou à la caméra jusqu’à ce que l’utilisateur ouvre à nouveau l’application. One UI 3.0, basé sur Android 11, apporte en outre de nouvelles icônes et de meilleures personnalisations pour ajouter des arrière-plans d’appel et ajuster Always On-Display sur le téléphone. La mise à jour prétend améliorer l’autofocus et ajoute une fonction de recherche à la galerie. L’application appareil photo du Galaxy M31 est également améliorée avec de nouveaux filtres et fonctionnalités. De plus, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à Chromecast à l’aide de Smart View et vous pouvez utiliser Google Home à la place.

Les lecteurs peuvent trouver plus d’informations sur les fonctionnalités de One UI 3.0 ici.

Le Samsung Galaxy M31 a été lancé en février 2020 avec Android 10 et a déployé le programme bêta One UI 3.0 le mois dernier. Les autres appareils qui ont également commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.0 incluent les séries Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20 et plus encore.