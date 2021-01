Samsung a ouvert le mois dernier le programme bêta One UI 3.0 basé sur Android 11 pour le Galaxy M31 et a maintenant publié la version stable de One UI 3.0, faisant du M31 son premier téléphone de milieu de gamme à bénéficier de la mise à jour stable One UI 3.0.

La mise à jour One UI 3.0 est fournie avec la version du micrologiciel M315FXXU2BUAC, le correctif de sécurité Android de janvier 2021, et nécessite un téléchargement d’environ 400 Mo. La nouvelle version apporte également une interface utilisateur repensée et de nouvelles fonctionnalités au Galaxy M31. Vous pouvez consulter les captures d’écran du journal des modifications ci-dessous pour plus de détails.















Mise à jour stable du Galaxy M31 One UI 3.0

La mise à jour One UI 3.0 pour Galaxy M31 est actuellement en cours de déploiement en Inde pour les utilisateurs bêta, mais ceux qui n’ont pas participé au programme bêta devraient l’obtenir bientôt.

