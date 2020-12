Samsung a lancé le programme bêta One UI 3.0 pour la série Samsung Galaxy S20 en octobre de cette année. Peu de temps après, le géant sud-coréen a étendu le programme à ses séries Galaxy Z Fold 2, Z Flip 5G, Galaxy S10 et Galaxy Note 10. Maintenant, Samsung a commencé à déployer la version bêta de One UI 3.0 basée sur Android 11 pour le smartphone de milieu de gamme Samsung Galaxy M31. Le Galaxy M31 sera le premier smartphone Samsung de milieu de gamme à bénéficier de la mise à jour Android 11.

Selon un article publié sur les forums communautaires officiels de Samsung, le programme bêta One UI 3.0 est désormais accessible au public pour les utilisateurs du Galaxy M31 en Inde. En fait, ceux qui se sont inscrits à la version bêta ont déjà commencé à recevoir la version bêta de la dernière mise à jour logicielle de Samsung sur leurs appareils. La première version One UI 3.0 pour le Samsung Galaxy M31 est livrée avec le numéro de version M315FXXU2ZTLH et apporte également le correctif de sécurité Android pour décembre 2020 aux smartphones Galaxy M31 enregistrés pour le programme bêta.

Ceux qui possèdent un smartphone Samsung Galaxy M31 en Inde peuvent s’inscrire au programme bêta en se rendant sur l’application Samsung Members et en appuyant sur la bannière One UI Beta. Ensuite, les utilisateurs doivent appuyer sur le bouton d’inscription et attendre quelques minutes que l’application traite l’inscription. Après cela, les utilisateurs devront se rendre dans la section des logiciels de leur smartphone et appuyer sur vérifier les mises à jour pour télécharger la version bêta One UI 3.0 sur le smartphone Galaxy M31.

La dernière mise à jour One UI 3.0 apportera toutes les fonctionnalités d’Android 11 aux utilisateurs du Galaxy M31. On s’attend à ce que le programme bêta du Samsung Galaxy M31 soit également étendu à d’autres régions, cependant, il n’y a aucune information à ce sujet pour le moment.