Samsung continue de garder son ancien niveau d’entrée et de milieu de gamme frais et c’est maintenant au tour du Galaxy M30 de recevoir One UI 3.0 basé sur Android 11. C’est assez impressionnant de voir comment certains autres fabricants ont du mal à fournir Android 11 à ses téléphones phares.

La nouvelle version apporte également le dernier correctif de sécurité de Google pour février. Et, bien sûr, toutes les fonctionnalités intrinsèques d’Android 11 telles que les bulles de discussion, les notifications prioritaires dans la nuance de notification et les autorisations uniques. Attendez-vous également à une interface utilisateur remaniée grâce à One UI 3.0.

Comme d’habitude, le déploiement de la mise à jour OTA sera mis en place, vous devrez peut-être attendre un peu avant qu’il n’atteigne votre appareil, mais ce ne sera pas long maintenant.

