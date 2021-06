Samsung Galaxy M22 prend en charge la charge de 25 W, livré uniquement avec un chargeur de 15 W

Le Samsung Galaxy M22 n’est pas nouveau dans la rumeur, car certaines de ses spécifications ont été divulguées il y a quelque temps. Mais une nouvelle certification FCC est là pour nous dire que le téléphone se rapproche du lancement et qu’il prend en charge la charge rapide de 25 W.

Cependant, il y a un hic. Selon la liste, l’appareil sera livré avec un chargeur de 15 W, vous devrez donc acheter le chargeur de 25 W de Samsung pour profiter de la charge rapide. Ce n’est pas la première fois que le fabricant expédie un téléphone avec un chargeur moins cher pour réduire les coûts et le Galaxy M22 est de toute façon une entrée budgétaire.

Jusqu’à présent, des indices suggèrent que le Galaxy M22 sera basé sur le Galaxy A22 et présentera des spécifications similaires telles qu’un écran Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un appareil photo principal de 48 MP et un selfie snapper de 13 MP. Peut-être que la batterie sera plus grosse – 6 000 mAh, mais nous n’avons toujours aucune preuve tangible à ce sujet.

