Samsung Galaxy M22 avec chipset Helio G80 apparaît sur Geekbench

Le Galaxy M21 de Samsung doit faire l’objet d’une mise à jour et une nouvelle liste Geekbench nous donne nos premières informations sur son successeur – le prochain Galaxy M22. L’appareil porte le numéro de modèle SM-M225FV. La liste révèle que le M22 est alimenté par le chipset Helio G80 associé à 4 Go de RAM et démarre Android 11.

Les scores ne sont pas si impressionnants avec 374 points dans le département monocœur et 1361 points sur le test multicœur. Ces chiffres sont proches de ce que nous avons vu sur le Galaxy M32, qui n’a pas encore été annoncé, qui utilise également le chipset Helio G80.

Tableau de bord Geekbench Samsung Galaxy M22

Selon GalaxyClub, le M22 apportera un écran SuperAMOLED de 6,4 pouces avec une découpe en forme de U. L’arrière abritera un appareil photo principal de 48MP à côté tandis que la capacité de la batterie correspondra au M21 de l’année dernière à 6000 mAh. Le M22 sera disponible dans les couleurs noir, bleu et blanc et sera annoncé en Europe dans le mois à venir avec un prix suggéré de 230 €.

La source | Passant par (en néerlandais)