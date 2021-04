Le Samsung Galaxy M21 reçoit désormais One UI 3.1 basé sur Android 11 avec une nouvelle mise à jour logicielle. Selon SamMobile, la mise à jour en direct (OTA) est fournie avec le correctif de sécurité Android de mars 2021. Le Samsung Galaxy M21 a fait ses débuts l’année dernière avec One UI 2.1 basé sur Android 10 et a reçu la mise à jour Android 11 en janvier de cette année. D’autres téléphones Samsung à petit budget comme le Samsung Galaxy A90 5G, le Galaxy A70s, le Galaxy A42, le Galaxy M31s et le Galaxy M51n ont également reçu l’itération One UI 3.1. Les utilisateurs en Inde seront automatiquement informés une fois que la mise à jour OTA arrivera sur leur smartphone. Les utilisateurs peuvent vérifier sa disponibilité manuellement en accédant à Paramètres> Mises à jour logicielles> Télécharger et installer.

Selon le rapport, la mise à jour One UI 3.1 basée sur Android 11 pour Samsung Galaxy M21 est en cours de déploiement avec la version du micrologiciel M215FXXU2BUC8 et a une taille de téléchargement d’environ 960 Mo. Selon une capture d’écran, le téléphone reçoit une version « Core » de One UI 3.1, ce qui signifie que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour maintenir les performances globales du téléphone stables. La mise à jour logicielle apportera plus d’applications stock, une interface utilisateur actualisée et la possibilité de supprimer les données de localisation GPS des images. Samsung souligne que la mise à jour améliore également l’appareil photo, les performances globales et la stabilité du Galaxy M21.

La mise à jour logicielle du Samsung Galaxy M21 sera probablement déployée progressivement, et davantage d’utilisateurs la recevront dans les prochains jours. Les détails de la disponibilité mondiale ne sont pas clairs pour le moment. Actuellement, le prix du Samsung Galaxy M21 en Inde commence à Rs 13999 pour l’option de stockage de base 4 Go de RAM + 64 Go et l’option 6 Go + 128 Go coûte 15 649 Rs. Il porte un écran Super AMOLED Full HD + Infinity-U de 6,4 pouces et un SoC Exynos 9611 sous le capot. Le système de triple caméra arrière comprend un capteur principal de 48 mégapixels. Le téléphone contient une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 15 W.