Samsung a commencé à déployer One UI 3.0 basé sur Android 11 sur son smartphone Galaxy M21 à budget moyen. La dernière itération logicielle touche également les utilisateurs en Inde, comme le soulignent plusieurs publications d’utilisateurs sur Twitter. De plus, le smartphone reçoit également le correctif de sécurité Android de janvier 2021. Dans le cadre de la mise à jour, les utilisateurs du Galaxy M21 en Inde peuvent désormais profiter d’une interface utilisateur actualisée ainsi que d’une stabilité et de performances globales améliorées. Pour rappel, le Samsung Galaxy M31 faisait partie des premiers smartphones Samsung de milieu de gamme à recevoir la version stable One UI 3.0.

La mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 pour le Samsung Galaxy M21 porte la version du micrologiciel M215FXXU2BUAC, et sa taille est de 1,7 Go, selon un message sur Twitter (via @ naiksahil74). La mise à jour OTA atteindra automatiquement le Galaxy M21, bien que les utilisateurs puissent vérifier sa disponibilité manuellement en se rendant dans Paramètres> Mise à jour logicielle.

Dans le cadre de la mise à jour One UI 3.0, le smartphone reçoit des fonctionnalités telles que des bulles de discussion, des autorisations de sécurité ponctuelles, un widget de lecture multimédia et une section de conversations dans la barre de notification. S’il existe une application que l’utilisateur n’a pas utilisée depuis un certain temps, il existe une fonction de réinitialisation automatique des autorisations pour bloquer automatiquement l’accès au micro ou à la caméra jusqu’à ce que l’utilisateur ouvre à nouveau l’application. One UI 3.0 basé sur Android 11 apporte en outre de nouvelles icônes et de meilleures personnalisations pour ajouter des arrière-plans d’appel et ajuster Always On-Display sur le téléphone. La mise à jour prétend améliorer l’autofocus et ajoute une fonction de recherche à la galerie. De plus, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à Chromecast à l’aide de Smart View et vous pouvez utiliser Google Home à la place.

Les lecteurs peuvent trouver plus d’informations sur les fonctionnalités de One UI 3.0 ici.

Samsung a commencé à déployer One UI 3.0 basé sur Android 11 sur plusieurs smartphones de la série Galaxy S, de la série Note et de la série Fold. Notamment, le Samsung Galaxy F41 a également commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 en Inde. Le développement a d’abord été repéré par SamMobile.