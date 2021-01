Bien qu’elle ne soit toujours pas parfaite, Samsung a vraiment amélioré son jeu de mise à jour – même des modèles abordables comme le Galaxy M21 passent rapidement à Android 11. La mise à jour du téléphone est déjà en cours de déploiement en Inde, même si elle était initialement prévue pour une sortie en mars .

Le nouveau firmware, M215FXXU2BUAC, apporte tous les avantages de One UI 3.0 et inclut le correctif de sécurité de janvier. Vous pouvez lire notre mini revue du dernier skin Galaxy ou regarder la vidéo ci-dessous pour un résumé rapide. Et n’oubliez pas les options de personnalisation de Good Lock.







Une mise à jour UI 3.0 (Android 11) pour le Samsung Galaxy M21

Gardez à l’esprit qu’il peut s’écouler un certain temps avant que la mise à jour n’atteigne votre appareil. Et lorsque vous l’obtenez, vous êtes prêt pour un téléchargement de 1,7 Go.

La mise à jour One UI 3.0 pour le Galaxy M31 a commencé à être déployée en Inde il y a une semaine, le Galaxy F41 associé a été mis à jour plus tôt dans la journée.

Merci d’envoyer les captures d’écran, Sahil!