Le Samsung Galaxy M21 annoncé en mars dernier avec One UI 2.0 basé sur Android 10 a reçu One UI 2.1 en septembre et One UI 2.5 en novembre. Le smartphone a ensuite récupéré la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 en janvier et reçoit maintenant la mise à jour One UI 3.1 Core.

Le nouveau micrologiciel comprend le correctif Android de mars 2021 et améliore la sécurité du Galaxy M21 tout en améliorant les performances de l’appareil photo et de l’appareil en général. Mais à part cela, vous pouvez également vous attendre à ce qu’il apporte de nouveaux outils d’édition, Eye Comfort Shield et des applications de stock améliorées sur le smartphone.







Mise à jour Samsung Galaxy M21 One UI 3.1 Core

La mise à jour One UI 3.1 Core porte le numéro de version M215FDDU2BUB6 et nécessite un téléchargement d’environ 960 Mo. C’est en Inde au moment de la rédaction de cet article, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres pays.

Si vous habitez en Inde et que vous n’avez pas encore reçu la nouvelle mise à jour sur votre Galaxy M21, vous pouvez vous diriger vers le téléphone Paramètres > Mise à jour logicielle menu pour le vérifier manuellement.

