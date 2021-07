Samsung Galaxy M21 2021 Edition annoncé avec une triple caméra 48MP et une grosse batterie

Samsung a annoncé le Galaxy M21 en mars dernier et la société a présenté aujourd’hui sa version 2021, appelée Samsung Galaxy M21 2021 Edition.

Le Galaxy M21 2021 Edition n’apporte pas trop d’améliorations par rapport au modèle de l’année dernière. Tout ce que vous obtenez est un panneau arrière avec un design légèrement différent et un appareil photo principal qui utilise désormais le capteur GM2 48MP de Samsung. Le smartphone démarre One UI 3.1 Core basé sur Android 11 – une version légèrement dégradée de One UI 3.1.

Le reste des spécifications reste le même, ce qui signifie que vous obtenez un SoC Exynos 9611, un écran FullHD + Super AMOLED de 6,4 « , une batterie de 6 000 mAh avec une charge de 15 W et un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Vous obtenez un appareil photo 20MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo, tandis que l’appareil photo principal 48MP à l’arrière est rejoint par des unités de capteur de profondeur 8MP ultralarge et 5MP.

Le Samsung Galaxy M21 2021 Edition est proposé dans les couleurs Charcoal Black et Arctic Blue et dispose de deux options de mémoire – 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go, au prix de 12 499 INR (170 $/140 €) et 14 499 INR (195 $/165 €) , respectivement. Il sera mis en vente en Inde à partir du 26 juillet via la boutique en ligne de Samsung, Amazon.in, et les magasins de détail à travers le pays.

