Samsung se prépare à présenter le Galaxy M12, qui est apparu dans les rendus CAO le mois dernier, révélant son design. La société n’a pas encore annoncé la date de lancement du M12, mais le smartphone vient de recevoir la certification Bluetooth, ce qui signifie que le M12 ne devrait pas tarder à être officialisé.

La liste sur le site Web de l’autorité de certification comprend cinq modèles différents du Galaxy M12 – SM-M127F_DS, SM-M127G_DS, SM-M127F, SM-M127F_DSN et SM-F127G_DS. On pourrait penser que le dernier est le Galaxy F12, mais ce n’est pas le cas puisqu’il est mentionné sous le nom de Galaxy M12.





Le Galaxy M12 obtient la certification Bluetooth

Mais vu comment Samsung, comme certaines autres marques, a l’habitude de lancer le même téléphone avec des noms différents sur différents marchés, il est toujours possible que le géant coréen de la technologie lance le M12 en tant que Galaxy F12 dans certains pays.

La liste de certification n’inclut aucun détail sur les composants internes du Galaxy M12, autre que la confirmation de Bluetooth 5.0, mais des rumeurs disent que le smartphone emballera une batterie massive de 7000 mAh.



Fuite de rendu Galaxy M12

Et d’après les rendus divulgués, nous savons que le Galaxy M12 arborera un écran cranté et aura trois ou quatre caméras à l’arrière. Le smartphone se chargera via un port USB-C, qui sera rejoint par une prise casque 3,5 mm.



Fuite de rendu Galaxy M12

