Le smartphone économique Galaxy M12 de Samsung fait partie du moulin à rumeurs depuis un certain temps. Maintenant, le smartphone a été repéré dans un site Web de certification Bluetooth SIG et Wi-Fi Alliance. Parmi les deux listes, la liste Bluetooth SIG du Samsung Galaxy M12 est livrée avec plusieurs numéros de modèle, probablement pour différentes régions. Alors que la liste Bluetooth SIG montre le smartphone comme le Samsung Galaxy M12 lui-même, la liste de l’alliance Wi-Fi indique le numéro de modèle du Galaxy M12 – SM-M127G / DS.

La liste Bluetooth SIG du Samsung Galaxy M12 montre trois modèles du Samsung Galaxy M12 – SM-M127F / DS, SM-F127G / DS et SM-M127F / DSN. Le numéro de modèle SM-F127G / DS suggère que le smartphone pourrait être lancé sous le nom de Samsung Galaxy F12 dans certaines régions. La liste indique également que les modèles Samsung Galaxy M12 seront équipés de Bluetooth 5.0. La liste de l’alliance Wi-Fi, en revanche, indique le numéro de modèle du smartphone SM-M127F / DS et suggère que le smartphone pourrait être livré avec Android 11 prêt à l’emploi. La liste ne révèle rien d’autre sur le smartphone à l’exception de la certification Wi-Fi 2,4 GHz.

Le Samsung Galaxy M12 fait l’actualité depuis un certain temps. Selon les rapports précédents, le smartphone serait livré avec un écran de 6,7 pouces et une énorme batterie de 7000 mAh. Les rendus du smartphone avaient également fait surface le mois dernier et montraient une configuration de caméra arrière quadruple, un panneau arrière texturé bicolore et une encoche de style goutte d’eau sur le panneau avant. Les rendus faisaient également allusion à un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, un port USB de type C, une prise casque de 3,5 mm et la grille de haut-parleur placée en bas.