Le prochain midranger Galaxy M12 de Samsung a été repéré dans des rendus et une liste Bluetooth SIG et maintenant l’appareil a été trouvé dans une liste Geekench révélant qu’il est alimenté par le chipset Exynos 850. Le seul autre appareil à sortir avec ce SoC est le Galaxy A21.





Samsung Galaxy M12 Geekbench run

L’appareil portant le numéro de modèle SM-M127F a géré 179 points dans le département monocœur et 1029 points dans le test multicœur. Nous avons également appris qu’il fonctionne sous Android 11 et contient 3 Go de RAM.





Rendu Galaxy M12 (par @OnLeaks)

Des rapports précédents ont également révélé que le M12 serait livré avec une batterie massive de 7000 mAh et un design similaire au Galaxy A42 de Samsung avec un écran de 6,7 pouces et quatre caméras (13MP + 8MP + 2MP + 2MP) à l’arrière.

