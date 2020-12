Le Samsung Galaxy M12 devait arriver avec une batterie de 7000 mAh, mais il s’avère que ce ne sera pas le cas car la désignation de modèle de roulement M12 SM-M127F / DS a été certifiée par la FCC avec une batterie de 6000 mAh.

Les documents sur le site Web du régulateur ne mentionnent pas explicitement la capacité de la batterie, mais ils indiquent que M12 emballera une batterie avec le code de modèle EB-BM207ABY, qui est une cellule connue de 6000 mAh.

FCC ne détaille pas toutes les spécifications du Galaxy M12, mais grâce à Geekbench, nous savons qu’il aura un SoC Exynos 850 et démarrera Android 11. L’unité qui a effectué le test de référence avait 3 Go de RAM à bord, mais nous pourrions voir plus de mémoire options.

Des rendus fuyants du Galaxy M12 ont révélé que le smartphone arborera un écran cranté et sera livré avec une caméra quadruple à l’arrière. Il comportera un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et un port USB-C en bas rejoint par une prise casque 3,5 mm.



Fuite de rendu du Samsung Galaxy M12

Source | Via