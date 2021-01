Le smartphone Samsung Galaxy M12 fait partie du moulin à rumeurs depuis un certain temps et récemment, sa page de support en Inde aurait été mise en ligne, ce qui l’a indiqué lors de son lancement imminent. Maintenant, un nouveau rapport a fait état de ses principales caractéristiques, notamment le SoC Exynos 850, une configuration de caméra arrière quadruple et une batterie de 6000 mAh. Cependant, les détails de disponibilité exacts du smartphone restent encore flous. De plus, le téléphone ferait également ses débuts sous le nom de Galaxy F12 dans certaines régions.

Selon 91Mobiles en collaboration avec le pronostiqueur notable Ishan Agarwal, le smartphone Samsung supposé disposerait d’un écran LCD HD + TFT de 6,5 pouces avec SoC Exynos 850, sous le capot. On dit également qu’il contient jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de stockage eMMC 5.1. Le Galaxy M12 (ou Galaxy F12) peut arriver avec deux autres modèles de stockage de 3 Go + 64 Go et 4 Go + 64 Go. Comme prévu, le stockage intégré peut être extensible via une carte microSD.

Le téléphone serait livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 48 mégapixels et un jeu de tir ultra-large de 5 mégapixels. La caméra arrière peut également contenir un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, le Galaxy M12 peut comporter un jeu de tir de 8 mégapixels. Le smartphone serait également livré avec un scanner d’empreintes digitales, bien que le positionnement sur le téléphone ne soit pas connu.

Comme mentionné, le Samsung Galaxy M12 devrait contenir une batterie de 6000 mAh. Les détails de tarification du smartphone restent flous, bien qu’il puisse arriver avec les numéros de modèle – SM-M127F / DS, SM-F127G / DS et SM-M127F / DSN. Le téléphone a déjà été repéré sur plusieurs sites Web de certification qui indiquent en outre à son lancement prochain.

Cependant, Samsung n’a pas encore confirmé le développement du smartphone et les lecteurs sont invités à prendre les informations avec une pincée de sel.