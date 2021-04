Le mois dernier, Samsung a lancé son téléphone Galaxy M12 en Inde et maintenant le téléphone a fait son chemin vers le Royaume-Uni. Il sera vendu au prix de 159 £ à partir du 30 avril et sera exclusif à Amazon UK lors de son lancement.

Le grand argument de vente du M12 est sa batterie de 5000 mAh, qui est en fait inférieure à la cellule de 6000 mAh de la version indienne. Vous obtenez également un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 720 x 1600 pixels. L’appareil est toujours alimenté par le SoC Exynos 850 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

La configuration de la caméra comprend un tireur principal de 48MP aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 5MP et de deux modules de 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.