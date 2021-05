Samsung Galaxy M11 obtient la mise à jour One UI Core 3.1 basée sur Android 11

Le Samsung Galaxy M11 annoncé en mars dernier avec Android 10 et One UI 2.0 reçoit la mise à jour Android 11 avec One UI Core 3.1 – une version plus légère de One UI développée pour les appareils bas de gamme.

Le nouveau micrologiciel porte le numéro de version M115FXXU2BUD8 et est livré avec le correctif de sécurité Android d’avril 2021.

De plus, la nouvelle version apporte une interface utilisateur actualisée au Galaxy M11 avec des performances améliorées, une meilleure personnalisation, des autorisations uniques, un bien-être numérique amélioré, etc. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous pour en savoir plus sur la mise à jour.

Journal des modifications de mise à jour Samsung Galaxy M11 Android 11

La mise à jour Android 11 est actuellement en cours de déploiement au Vietnam, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre sur d’autres marchés.

Si vous vivez au Vietnam et que vous n’avez pas encore reçu Android 11 sur votre Galaxy M11, vous pouvez essayer de le vérifier manuellement en accédant au menu Paramètres de votre téléphone.

La source | Passant par