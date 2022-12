Samsung Galaxy M04 dévoilé : SoC Helio P35 et batterie de 5 000 mAh

Le Galaxy M04 teasé par Amazon il y a quelques jours a été officiellement dévoilé par Samsung. Il est alimenté par le SoC Helio P35 et vous disposez de deux options de stockage – 64 Go et 128 Go. Le smartphone dispose de 4 Go de RAM intégrée, qui peuvent être étendues virtuellement jusqu’à 8 Go avec la fonction RAM Plus.

Le Samsung Galaxy M04 dispose d’un écran LCD HD+ de 6,5″ et exécute Android 12 prêt à l’emploi. Samsung a promis quatre ans de mises à jour de sécurité et “deux fois les mises à niveau du système d’exploitation” pour le M04.

Le Galaxy M04 est livré avec trois caméras en remorque – un tireur selfie 5MP à l’avant avec une configuration à double caméra à l’arrière comprenant des caméras primaires 13MP et des caméras de profondeur 2MP.

Le smartphone alimenté par Helio P35 contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 15 W. La note de presse de Samsung indique que le Galaxy M04 est livré avec le chargeur, mais ne révèle pas à quelle vitesse il va.

Le Samsung Galaxy M04 est proposé dans les couleurs Sea Glass Green et Shadow Blue et sera mis en vente en Inde à partir du 16 décembre via le site Web indien officiel de Samsung, Amazon.fr, et sélectionnez des points de vente. Le modèle 4 Go/128 Go est au prix de 8 499 INR (105 $/100 €) et la variante 6 Go/128 Go à 9 499 INR (115 $/110 €).