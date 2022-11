Samsung Galaxy M04 apparaît sur Google Play Console, confirme le chipset Helio G35

Samsung a sorti le Galaxy A04 et l’a suivi avec le Galaxy A04e en octobre et il cherche maintenant à ajouter un troisième modèle très similaire à sa liste. Un appareil avec des spécifications correspondantes appelé Galaxy M04 est apparu sur Google Play Console. Le smartphone de la série M, encore non annoncé, aura un chipset Helio G35 limité à la connectivité LTE.

Le smartphone a un scanner d’empreintes digitales sur le côté, juste en dessous de la bascule du volume, une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant et des lunettes assez épaisses de tous les côtés. On peut également voir la prise audio 3,5 mm en bas, juste à côté du port USB et de la grille du haut-parleur.

La liste confirme également la résolution 720p de l’écran, l’option 3 Go de RAM et le système d’exploitation Android 12. Cela fait plus de quatre mois depuis la première fois que nous avons entendu parler d’un smartphone Galaxy M04, donc une annonce devrait être imminente.

