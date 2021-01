Samsung Galaxy M02s est officiel avec une grosse batterie et un prix agressif

Samsung a présenté un nouveau smartphone abordable appelé Galaxy M02s. Il fera ses débuts en Inde avec un prix de départ de 8 999 INR (122 $) et sera livré avec un processeur octa-core, une grosse batterie et trois caméras à l’arrière.

Le Galaxy M02s est alimenté par le chipset Snapdragon 450. La plate-forme vieille de 3,5 ans est construite sur le processus 14 nm et offre un processeur Cortex-A55 octa-core fonctionnant à 1,8 GHz. Il est couplé à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage dans la version de base ou à 4/64 Go dans le modèle plus haut de gamme. Il existe un emplacement microSD pour jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire.

Le panneau avant du téléphone est un écran LCD HD + de 6,5 pouces avec une encoche Infinity-V pour le jeu de tir selfie 5 MP f / 2.2. Le combo triple caméra à l’arrière apporte une unité principale de 13MP et quelques capteurs 2MP pour la macro et la profondeur.

Bien que ces chiffres ne soient pas particulièrement inspirants, la capacité de la batterie est quelque chose de plaisant – l’unité de 5000 mAh prend en charge une charge rapide de 15 W via un port USB-C.

Samsung vend les Galaxy M02 avec un emplacement double SIM avec double prise en charge de la 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11 b / g / n. Il y a aussi une prise audio 3,5 mm et une radio FM. L’interface est Samsung One, basée sur Android 10.

Le téléphone sera vendu sur Amazon India et sur le site Web de Samsung en trois couleurs: rouge, bleu, noir. La date de lancement sera annoncée prochainement.

