Samsung a annoncé le lancement de Samsung Galaxy M02 en Inde le 7 janvier. Comme son nom l’indique, le téléphone fera partie de la gamme budgétaire de la série M dont le prix serait inférieur à 10 000 Rs dans le pays. Le géant de la technologie sud-coréen a également révélé que l’appareil serait doté d’un écran HD + Infinity V de 6,5 pouces (la société parle de l’encoche en forme de goutte d’eau) et de trois caméras à l’arrière. Il comprendra en outre un processeur mobile Qualcomm Snapdragon couplé à 4 Go de RAM.

Le micro-site du Samsung Galaxy M02s est également en direct et met en valeur sa batterie de 5000 mAh. Le futur smartphone serait assemblé dans l’usine de Samsung à Greater Noida, Uttar Pradesh, et serait conforme à l’initiative du gouvernement « made in India ». La société affirme que son processeur mobile et son grand écran offriront une expérience de «jeu maximale» aux joueurs amateurs. D’autres détails tels que les spécifications de l’appareil photo et les options de connectivité n’ont pas encore été révélés officiellement.

Plus tôt en décembre 2020, le Samsung Galaxy M02 a été repéré sur la liste des appareils pris en charge de Google Play portant le numéro de modèle SM-M025F avec le nom de code « a02q ». Notamment, le Galaxy A02s – dévoilé en novembre 2020 aux côtés du Galaxy A12, porte le même nom de code, donc le prochain Galaxy M02 sera probablement sa version rebaptisée. Pour rappel, le Galaxy A02s arbore un écran HD + de 6,5 pouces et embarque un SoC Snapdragon 450 avec 32 Go de stockage, sous le capot. Le stockage intégré est extensible avec une carte microSD jusqu’à 1 To. Sa configuration arrière triple comprend un capteur principal de 13 mégapixels et deux caméras de 2 mégapixels. Il contient en outre une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 15 W via un port micro-USB. Le Galaxy A02s dispose également d’un modèle avec 3 Go de RAM, bien que les détails de sa disponibilité en Inde ne soient pas clairs pour le moment. Le lancement des Galaxy M02 dans le pays aura lieu à 13 h 00 IST le 7 janvier.