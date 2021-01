Amazon India a publié la page de destination du Samsung Galaxy M02, révélant certaines de ses spécifications et sa date de sortie – le 7 janvier.

Le Galaxy M02 sera caractérisé par sa grosse batterie et son prix abordable. Ce dernier sera inférieur à 10 000 INR, tandis que le premier sera de 5 000 mAh. Associez ce chiffre à l’écran HD + de 6,5 pouces et le Galaxy M02 durera des jours.

Samsung promet un processeur Snapdragon, associé à 4 Go de RAM. Nous pensons que le chipset sera un Snapdragon 450 ou 460. Les Galaxy M02 seront disponibles avec 3 Go ou 4 Go de RAM, probablement attachés à 32 Go et 64 Go de stockage, respectivement.

Le design complet du Galaxy M02s peut être vu dans cette courte vidéo teaser – triple caméra à l’arrière, haut-parleur inférieur, ce qui semble être un connecteur USB-C.

Les Galaxy M02 seront lancés en Inde le 7 janvier, au prix de moins de 10 000 INR. Samsung a également le Galaxy A02, qui semble partager les mêmes spécifications que le Galaxy M02 et pourrait être lancé sur des marchés alternatifs.

Source | Via