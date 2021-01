Samsung dévoilera le 2 février le Galaxy M02, une version plus abordable des Galaxy M02. Le nouveau modèle coûtera moins de 7000 INR et sera vendu via Amazon – vous pouvez trouver la page de destination dédiée ici.

Il contient quelques détails – l’écran sera un panneau Infinity-V, d’une taille de 6,5 pouces et d’une résolution de 720p +. En outre, la batterie aura une capacité de 5000 mAh. Cela correspond aux M02 jusqu’à présent, alors qu’est-ce qui a changé? Les économies de prix doivent venir de quelque part.

Nous pensons que ce téléphone portera le numéro de modèle SM-M022, vous pouvez trouver des informations SAR pour celui-ci sur le site officiel de Samsung. Il existe également une page d’assistance pour cela sur Samsung Thaïlande, donc ce ne sera pas une exclusivité indienne.

Quoi qu’il en soit, considérant que le Galaxy A02 est quasiment identique aux M02, on pense que le Galaxy M02 sera basé sur l’A02 (qui a été dévoilé aujourd’hui pour le marché thaïlandais). Cela signifie un chipset MediaTek MT6739W (avec un processeur quad Cortex-A53), une caméra arrière 13MP (+ macro 2MP), une caméra selfie 5MP et une vitesse de chargement de la batterie de 7,5 W.







Le Samsung Galaxy M02 aura un écran 6,5 « HD + et une batterie de 5000 mAh

Le Galaxy M02 a été annoncé début janvier et est déjà disponible à 9000 INR. L’événement de la vanille M02 aura lieu la semaine prochaine, à partir du 2 février à 13h heure locale.

