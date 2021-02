Samsung a présenté les Galaxy M02 plus tôt le mois dernier et, aujourd’hui, il l’a suivi avec une version moins chère, baptisée Galaxy M02.

Le Samsung Galaxy M02 est construit autour d’un écran Infinity-V de 6,5 pouces avec une résolution HD + et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5MP.

Le panneau arrière du téléphone, qui a un design texturé pour une prise en main confortable, abrite une configuration à double caméra alignée verticalement dans le coin supérieur gauche. Il se compose de caméras principales 13MP et macro 2MP, sous lesquelles se trouve le flash LED.

Sous le capot, le Samsung Galaxy M02 est doté du SoC MT6739W de MediaTek associé à 2 Go ou 3 Go de RAM. Le smartphone démarre One UI basé sur Android 10 et est livré avec 32 Go de stockage à bord, avec la possibilité d’étendre davantage le stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Le Galaxy M02 mesure 9,1 mm d’épaisseur, pèse 206 grammes et contient une batterie de 5000 mAh chargée via un port microUSB.

Le Samsung Galaxy M02 est proposé en quatre couleurs: noir, gris, bleu et rouge. Il sera mis en vente en Inde à partir du 9 février via Amazon.in et le site officiel indien de Samsung.

La variante de base du M02 avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage est au prix de 6 999 INR (96 $ / 80 €) mais sera disponible à 6 799 INR (93 $ / 77 €) pour une durée limitée. Le prix de la variante 3 Go / 32 Go est inconnu.

