Le premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, recevrait la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 dans certaines régions. Selon les rapports, la mise à jour One UI 3.0 est livrée avec la version de firmware F900FXXU4DUA1 pour la version LTE en France et aux Émirats arabes unis, tandis que la variante 5G en Suisse et au Royaume-Uni reçoit la mise à jour avec la version de firmware F907BXXU4DUA1. La dernière mise à jour apporte toutes les fonctionnalités d’Android 11 au premier smartphone pliable de Samsung, y compris Chat Bubbles, une nouvelle interface utilisateur, etc.

Selon un rapport publié dans SamMobile, un site Web qui suit les développements de Samsung, Samsung a commencé à déployer One UI 3.0 basé sur Android 11 pour le Galaxy Fold en France et aux Émirats arabes unis avec la version F900FXXU4DUA1 pour la variante LTE du Galaxy Fold, tandis que les utilisateurs du La variante 5G du smartphone recevra la version de mise à jour F907BXXU4DA1 en Suisse et au Royaume-Uni. Cette mise à jour intervient alors que le géant sud-coréen pousse la mise à jour Android 11 pour toute sa gamme. Plus récemment, Samsung a mis à jour sa série Galaxy S10 vers Android 11, tandis que le Samsung Galaxy Z Flip a reçu la mise à jour One UI 3.0 le mois dernier. Le Galaxy S20 FE 5G a également reçu One UI 3.0 basé sur Android 11 à la fin du mois dernier et maintenant, la société a publié une autre mise à jour pour améliorer la stabilité de l’écran tactile. Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 3.0 avec la série phare Galaxy S20 de l’année dernière.

Le Samsung Galaxy Fold a été lancé en Inde en février 2019 et était alimenté par Android 9.0 Pie prêt à l’emploi. Le smartphone a été mis à jour vers Android 10 en mars de l’année dernière et on ne sait pas quand la mise à jour basée sur Android 11 atteindra les utilisateurs indiens. On dit également que ce sera la dernière mise à jour du système pour le premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold.