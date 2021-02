Samsung Galaxy Fold obtient également la mise à jour One UI 3.1

La semaine dernière, Samsung a annoncé son intention d’apporter la dernière interface OneUI 3.1 à ses anciens appareils. Hier, nous avons signalé que la mise à jour avait atteint la ligne Galaxy Note10 de 2019 et que le Galaxy Fold a également commencé à recevoir la mise à jour.

Selon les rapports de la France, le nouveau logiciel porte la F900FXXU4EUBF numéro de build et apporte également le correctif de sécurité de mars. La mise à jour One UI 3.1 apporte des améliorations mineures, notamment de nouveaux modes de caméra, le partage privé et le bouclier de confort oculaire qui s’appelait auparavant Blue Light Filter.

Consultez cet article pour plus de détails sur la mise à jour One UI 3.1.

