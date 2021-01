La volonté de Samsung de mettre à jour ses téléphones existants vers One UI 3.0 et Android 11 s’accélère et le dernier ajout est le Galaxy Fold dans les versions 4G et 5G. C’est un mois plus tôt que ce que nous avons vu dans le calendrier de déploiement de Samsung.

La mise à jour de la version 4G porte le F900FXXU4DUA1 numéro de version et est actuellement en cours de déploiement en France, en Inde et aux Émirats arabes unis, tandis que le modèle 5G obtient le F907BXXU4DUA1 construire. De plus, les deux mises à jour apportent le correctif de sécurité de janvier. Vous obtenez toutes les fonctionnalités standard d’Android 11 ainsi que l’ajout de Samsung sur lequel vous pouvez en savoir plus dans notre revue One UI 3 mini.

