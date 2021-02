Samsung Galaxy Fold, le Galaxy S10 déverrouillé obtient la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 aux États-Unis

Le Samsung Galaxy Fold a reçu la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 le mois dernier dans quelques pays, et il est maintenant temps pour les unités américaines (SM-F900U1) d’obtenir la dernière version d’Android.

La mise à jour porte le numéro de version F900U1UEU4DUA3 et comprend les bonus habituels d’Android 11 et One UI 3.0 ainsi que le correctif de sécurité Android de février 2021.



Samsung Galaxy Fold

Le nouveau micrologiciel est en cours de déploiement et devrait atteindre votre Galaxy Fold aux États-Unis à tout moment. Mais si vous ne pouvez pas attendre l’invite de mise à jour, vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à votre téléphone Réglages > Mise à jour logicielle menu.

En plus du Galaxy Fold, Samsung a également publié Android 11 et One UI 3.0 pour le Galaxy S10 déverrouillé aux États-Unis avec la version de firmware G97xU1UEU4FUA4.

Si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez essayer de le télécharger manuellement en vous rendant sur le Réglages > Mise à jour logicielle menu sur votre smartphone.

