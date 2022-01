Samsung Galaxy Fold débloqué, Galaxy Z Flip obtient One UI 4 basé sur Android 12 aux États-Unis

Samsung a publié la mise à jour stable One UI 4 basée sur Android 12 pour le Galaxy Z Flip et le Galaxy Fold déverrouillés aux États-Unis, et il sème des unités sur presque tous les opérateurs aux États-Unis, y compris Verizon, Xfinity Mobile, AT&T, Comcast, Bluegrass Cellular et C-Spire.

Samsung Galaxy Z Flip

La mise à jour pour le Galaxy Z Flip déverrouillé est livrée avec la version du firmware F700U1UEU4FUL9, et celle pour Galaxy Fold a le numéro de version F900U1UEU6GUL9. Les deux smartphones bénéficient d’une interface utilisateur repensée et des fonctionnalités Android 12 et One UI 4 avec les mises à jour en plus du correctif de sécurité Android de janvier 2022.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour sur votre Galaxy Z Flip/Fold, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur votre appareil. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

