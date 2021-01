Samsung a commencé à déployer la ROM personnalisée One UI 3.0 basée sur Android 11 pour le smartphone Galaxy Fold de première génération. La dernière mise à jour logicielle intervient près d’une semaine après que le Galaxy Z Fold 2 a commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.0. La version stable apporte une série de mises à niveau telles que des éléments d’interface utilisateur améliorés, un système amélioré avec un écran de verrouillage dynamique, parmi beaucoup d’autres. Selon SamMobile, la mise à jour est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs en France et aux EAU. Les utilisateurs du Galaxy Fold 5G au Royaume-Uni et en Suisse auraient également reçu la mise à jour.

La mise à jour est fournie avec la version de firmware F900FXXU4DUA1 pour la variante LTE et F907BXXU4DUA1 pour la variante 5G. En termes de sécurité, le Galaxy Fold reçoit le correctif de sécurité Android de janvier 2021. Il reçoit en outre des fonctionnalités telles que des bulles de discussion, des autorisations de sécurité ponctuelles, un widget de lecture multimédia et une section de conversations sur la barre de notification. S’il existe une application que l’utilisateur n’a pas utilisée depuis un certain temps, il existe une fonction de réinitialisation automatique des autorisations pour bloquer automatiquement l’accès au micro ou à la caméra jusqu’à ce que l’utilisateur ouvre à nouveau l’application. Les lecteurs peuvent trouver plus d’informations sur les fonctionnalités de One UI 3.0 ici.

Une fois que la mise à jour OTA (over-the-air) est disponible sur le smartphone, les utilisateurs recevront une notification automatique. Ils peuvent le vérifier manuellement en accédant à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système> Télécharger maintenant> Installer la mise à jour. Notamment, le dernier développement signifie également que tous les appareils pliables de Samsung – le Galaxy Fold, le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Flip reçoivent désormais le One UI 3.0 basé sur Android 11. Le rapport; Cependant, ajoute que davantage de pays recevront probablement Android 11 sur le Galaxy Fold à partir de février.

Les autres appareils qui ont également reçu la One UI 3.0 incluent la série Samsung Galaxy S10, la série Galaxy Note 10, la série Galaxy Note 20 et plus encore.