Samsung Galaxy F62 reçoit sa première mise à jour logicielle avec des améliorations de l’appareil photo

Le Samsung Galaxy F62 présenté la semaine dernière a été mis en vente en Inde hier et reçoit déjà sa première mise à jour logicielle.

Le nouveau micrologiciel porte le numéro de version E625FDDU1AUB4 et nécessite un téléchargement d’environ 180 Mo. Le journal des modifications indique que la nouvelle version améliore la stabilité et les performances de la caméra tout en améliorant les performances globales de l’appareil.

La nouvelle mise à jour est basée sur Android 11 avec One UI 3.1 en plus et se déploie en direct. Vous le recevrez une fois que vous aurez terminé de configurer votre Galaxy F62. Dans le cas où vous ne le faites pas, vous avez la possibilité de vérifier manuellement la mise à jour en vous dirigeant vers le téléphone Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Le Samsung Galaxy F62 est alimenté par le SoC Exynos 9825 et contient un écran FullHD + Super AMOLED + de 6,7 pouces doté d’un trou pour la caméra selfie 32MP.

Le smartphone arbore une configuration à quatre caméras sur le panneau arrière comprenant des unités de profondeur principales 64MP, 12MP ultrawide, 5MP macro et 5MP. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et est livré avec une énorme batterie de 7 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 25 W.

Le Galaxy F62 n’est actuellement disponible qu’en Inde et dispose de deux options de mémoire – 6 Go / 128 Go et 8 Go / 128 Go au prix de 23 999 INR (330 $ / 270 €) et 25 999 INR (360 $ / 295 €), respectivement.

Via