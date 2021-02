Samsung Galaxy F62, Moto E7 Power et plus

Samsung a été l’une des entreprises les plus remarquables de la troisième semaine de février, en termes de lancements de gadgets au cours de la semaine. Le géant coréen de l’électronique a dévoilé le Samsung Galaxy F62 en Inde, affrontant le OnePlus Nord dans un segment de plus en plus compétitif. Motorola a lancé le Moto E7 Power dans le segment du budget, renforçant encore la concurrence des smartphones. Dans d’autres segments, Jays a lancé une nouvelle paire d’écouteurs véritables sans fil avec les Jays t-Seven, et Harman Kardon a une nouvelle suite à sa célèbre configuration de haut-parleurs de woofer 2.1 transparente. Voici la version complète de cette semaine.

* Note de l’éditeur: La liste suivante n’est pas exhaustive, mais comprend une liste de gadgets et de produits qui ont notamment été lancés au cours de la semaine et qui seraient les plus pertinents pour les acheteurs.

Samsung Galaxy F62

Le Samsung Galaxy F62 (critique), sur le papier, est très proche de son propre rival – le Samsung Galaxy M51. Cependant, le smartphone apporte une batterie de 7000 mAh et, dans notre examen, nous avons noté à quel point le Galaxy F62 est un très bon téléphone en termes autonomes – peut-être pas le meilleur du marché en termes de longévité.

Moto E7 Puissance

Le Moto E7 Power propulsé par Helio G25 cible le segment budgétaire extrême du marché et un prix très prudent de seulement Rs 7499. Avec 64 Go de RAM, cela coûte toujours Rs 8 299. Ne soyez pas dupe, cependant – le Moto E7 Power contient toujours une batterie de 5000 mAh et une configuration de caméra arrière double de 13 mégapixels.

Harman Kardon SoundSticks 4

La gamme d’enceintes Harman Kardon SoundSticks a été l’une des plus remarquables du marché, et elle vient de recevoir une nouvelle variante cette semaine. Le Harman Kardon SoundSticks 4, qui a un dôme de woofer transparent et des bâtons de haut-parleur satellite transparents, coûte Rs 25999 et offre un streaming audio Bluetooth et Wi-Fi

Jays t-Seven

La nouveauté dans le segment des véritables écouteurs sans fil est Jays t-Seven, qui fait partie des produits de la série «talk» de Jays. Le Jays t-Seven offre cinq heures de streaming par cycle de charge pour les écouteurs, avec la suppression active du bruit activée. Il dispose d’un mode HearThrough pour des conversations rapides, de commandes tactiles sur les écouteurs et d’un microphone d’alimentation pour se spécialiser dans les appels téléphoniques. Le Jays t-Seven coûte Rs 9 999 en Inde.

Lenovo Smart Clock Essential

Le Lenovo Smart Clock Essential coûte Rs 4499 en Inde, étant donc l’un des écrans intelligents les plus fiables à avoir été lancé en Inde jusqu’à présent. Il dispose d’un écran LED de 4 pouces, d’une fonction « veilleuse » intégrée, d’une charge USB pour d’autres appareils, d’un haut-parleur de 1,5 W et d’une intégration avec l’Assistant Google.

Autres lancements

Au cours de la semaine, d’autres lancements notables incluent le Moto G30 et le Moto G10 – les derniers de la série emblématique de téléphones de milieu de gamme Moto G en Europe. Les deux téléphones ont été lancés en Europe à 180 EUR et 150 EUR respectivement, ce qui représente environ 16 000 Rs et 13 000 Rs. Parmi les autres lancements, citons le smartphone de gamme moyenne budget Samsung Galaxy A12 avec quatre caméras arrière à 12999 roupies et la barre de son Boat Aavante Bar 4000DA 200W avec certification Dolby Atmos 3D et Bluetooth 5, entre autres caractéristiques, à 14999 roupies.