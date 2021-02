Samsung Galaxy F62 est maintenant en vente sur Flipkart, Reliance Digital et plus: prix et toutes les offres

Samsung a récemment lancé son deuxième smartphone Galaxy de la série F, le Samsung Galaxy F62. Le Samsung Galaxy F62 a été mis en vente pour la première fois aujourd’hui et sera vendu via Flipkart, la boutique en ligne Samsung India, Reliance Digital et les magasins My Jio. Le smartphone, disponible en trois options de couleur – dernier bleu, dernier vert et gris laser, est au prix de Rs 23999 à partir de la variante de stockage de base 6 Go de RAM + 128 Go et de Rs 25999 pour l’option de stockage 8 Go de RAM + 128 Go.

Le Samsung Galaxy F62 a été mis en vente à 12 heures (midi) aujourd’hui. Les acheteurs du Samsung Galaxy F62 peuvent également bénéficier de plusieurs offres et réductions. Les clients de Reliance Jio peuvent bénéficier de remises en argent d’une valeur de 3 000 Rs sur des coupons de réduction de recharge et des coupons de marque partenaire Reliance d’une valeur de 7 000 Rs. En outre, ceux qui utilisent une carte bancaire ICICI ou une transaction EMI recevront également un cashback instantané de 2500 Rs. Le Samsung Galaxy F62 relève également du programme Flipkart Smart Upgrade qui permet aux acheteurs d’acheter le téléphone à 70% de son prix. Les acheteurs peuvent choisir de conserver le même appareil en payant les 30% restants du prix d’origine un an plus tard, ou passer à la génération suivante en retournant le smartphone.

En termes de spécifications, le Samsung Galaxy F62 est alimenté par le chipset Exynos 9825 de Samsung, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone est livré avec un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +. Le Samsung Galaxy F62 dispose en outre d’une batterie massive de 7000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide.

En termes d’appareil photo, le Samsung Galaxy F62 est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un tireur principal de 64 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. . À l’avant, le Samsung Galaxy F62 est livré avec un selfie de 32 mégapixels avec des capacités d’enregistrement vidéo 4K.