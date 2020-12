Samsung a présenté le Galaxy F41 en octobre en tant que premier membre de sa nouvelle série Galaxy F, et il travaille maintenant sur le Galaxy F62, qui a été repéré sur Geekbench la semaine dernière. Il n’y a pas encore de mot officiel de Samsung à ce sujet, mais un nouveau rapport affirme que le F62 est entré en production dans l’usine de Samsung à Greater Noida en Inde. Ce sera l’un des smartphones les plus minces de Samsung et arrivera probablement au premier trimestre 2021.





Galaxy F41

Les détails sont rares sur le Galaxy F62 pour le moment, mais grâce à Geekbench, nous savons qu’il aura un SoC Exynos 9825 à la barre avec 6 Go de RAM.

Le F62 qui est passé par Geekbench fonctionnait sous Android 11, il est donc probable que ce soit l’un des premiers smartphones à démarrer Android 11 avec One UI 3.0 en plus.

