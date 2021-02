Samsung Galaxy F62 avec batterie de 7000 mAh annoncé

Le dernier ajout à la série Galaxy F de Samsung est ici avec le Galaxy F62. Il contient une énorme batterie de 7000 mAh, ce qui en fait le deuxième appareil de la gamme Samsung à arborer une batterie aussi grande après le Galaxy M51. Vous obtenez également un chargeur 25 W fourni dans la boîte et un design dégradé laser bicolore texturé.

Le F62 est livré avec un écran Infinity-O AMOLED Plus de 6,7 pouces avec une résolution FHD + et une caméra selfie 32MP. À l’arrière, nous avons une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 64MP, un ultra-large 12MP et deux modules 5MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.

L’Exynos 9825 7 nm de Samsung, qui a fait ses débuts avec la ligne Galaxy Note10, est à la barre, associé à 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

La star du spectacle est l’énorme batterie de 7000 mAh qui devrait offrir une autonomie suffisante. Le téléphone mesure 9,5 mm d’épaisseur, fonctionne sous Android 11 avec One UI 3.1 et dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le Samsung Galaxy F61 est disponible dans les couleurs Laser Green, Laser Blue et Laser Grey et devrait être mis en vente en Inde à midi le 22 février.

Le prix de détail de la version 6/128 Go est de 23 999 INR (330 $), tandis que la version 8/128 Go coûte 25 999 INR (358 $). Les précommandes sont ouvertes aujourd’hui sur Samsung.com, Flipkart et Reliance Digital et la boutique en ligne Jio. Les propriétaires de cartes de crédit et de débit ICICI reçoivent une remise instantanée de 2 500 INR.