Nous entendons parler du Galaxy F62 depuis un certain temps maintenant, et bien que Samsung n’ait pas encore de mot à ce sujet, un IANS Selon un rapport citant des sources de l’industrie, Samsung lancera le Galaxy F62 en Inde à la mi-février pour moins de 25 000 INR (340 $ / 285 €) avec une puce Exynos et une batterie de 7 000 mAh.

Un rapport distinct affirme que le Galaxy F62 (SM-E625F) embarquera un écran Super AMOLED de 6,7 pouces et comportera un jeu de tir selfie de 32 Mpx et une caméra principale de 64 Mpx. Le smartphone sera proposé dans les couleurs vert et bleu et fonctionnera sous Android 11 One UI 3.1 hors de la boîte.

Le Galaxy F62 sera livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien qu’il puisse y avoir d’autres options de mémoire qui doivent encore être confirmées.





Galaxy F41 – le seul smartphone que Samsung a actuellement dans sa gamme F

Aucun des deux rapports ne nous dit quelle puce Exynos aura le F62 à la barre, mais grâce à Geekbench, nous savons que le F62 sera alimenté par un SoC Exynos 9825.

Le Galaxy F62 devrait être un Galaxy M62 rebaptisé (SM-M625F / DS) pour certains marchés puisque son code de modèle SM-E625F a été mentionné dans la liste FCC de M62.

La FCC a révélé que le Galaxy M62 sera livré avec une batterie de 7000 mAh et un chargeur de 25 W, et il aura également une prise casque de 3,5 mm et un port USB-C à bord.

Plus de détails sur les Galaxy F62 et M62 devraient bientôt faire surface.

