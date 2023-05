Samsung Galaxy F54 devrait maintenant être lancé en Inde dans 2-3 semaines, les spécifications fuient

À la mi-avril, nous avons appris que le Samsung Galaxy F54 serait lancé en Inde d’ici la fin de ce mois, mais cela ne s’est évidemment pas encore produit. Pourtant, ce ne sera pas long maintenant, si l’on se fie à la rumeur la plus récente à ce sujet.

Selon un leakster Twitter, le Galaxy F54 sera lancé en Inde « dans 2 ou 3 semaines ». Heureusement, il a également partagé les spécifications les plus importantes pour le prochain appareil.

Le Galaxy F54, comme son nom l’indique, sera un proche parent du Galaxy A54 déjà disponible, mais avec quelques rebondissements que nous aborderons dans un instant.

Le F54 serait livré avec un écran tactile AMOLED FHD + 120 Hz de 6,7 pouces, le SoC Exynos 1380 à la barre, une configuration de caméra arrière triple (108 MP principal avec OIS, 8 MP ultra large et un capteur décoratif 2 MP), un Snapper selfie de 32 MP et une batterie de 6 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 25 W. Le téléphone devrait également avoir un capteur d’empreintes digitales latéral, un emplacement SIM hybride, Gorilla Glass 5 sur le dessus de l’écran et la prise en charge du Wi-Fi 6.

Par rapport au Galaxy A54, le F54 aura un écran plus grand, un seul haut-parleur, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et non un à l’écran, un appareil photo ultra large principal et à résolution inférieure, une batterie 20% plus grande , et une « construction moins premium ». Ainsi, la logique veut qu’il soit légèrement moins cher que son frère lorsqu’il atterrira en Inde plus tard ce mois-ci.

Source | Source des images