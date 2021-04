La semaine dernière, nous avons appris le prochain smartphone Galaxy F52 5G de Samsung, qui devrait bientôt faire ses débuts en Inde. L’appareil a été repéré dans plusieurs listes confirmant son apparence et certaines spécifications clés et maintenant une nouvelle liste sur la console Google Play nous fournit encore plus de détails.

Liste de la console Google Play du Samsung Galaxy F52 5G

Le F52 5G (SM-E5260) sera alimenté par le Snapdragon 750G et 8 Go de RAM. Il arborera également un écran de résolution de 1080×2009 pixels et démarrera probablement Android 11 avec OneUI 3.1 en haut. Nous obtenons également une image de l’avant de l’appareil qui révèle une découpe de perforation dans le coin droit de l’écran.





Galaxy F52 5G

La liste précédente a révélé que l’appareil arborera un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière, ainsi qu’une batterie de 4350 mAh et une charge rapide de 25 W. Les dimensions du téléphone devraient être de 164,63 mm × 76,3 mm × 8,7 mm. Nous vous tiendrons au courant avec plus de détails sur le Galaxy F52 5G au fur et à mesure de leur apparition.

Passant par