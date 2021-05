Samsung Galaxy F52 5G annoncé avec écran Snapdragon 750G et 120Hz

Samsung a présenté le Galaxy F62 en février et a maintenant élargi son portefeuille de la série Galaxy F avec le Galaxy F52 5G.

Le Samsung Galaxy F52 5G est construit autour d’un écran FullHD + TFT de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un trou de perforation dans le coin supérieur droit pour le jeu de tir selfie 16MP. Profondeur 2MP et unités macro 2MP.

Sous le capot, le Galaxy F52 5G dispose d’un SoC Snapdragon 750G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

Du côté logiciel, nous avons Android 11 avec One UI 3.1 en plus. Le smartphone est également livré avec plusieurs applications tierces, qui, heureusement, sont désinstallables.

Les autres fonctionnalités du Galaxy F52 5G incluent un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, une prise casque 3,5 mm, un port USB-C et une batterie de 4500 mAh avec une charge de 25 W.

Le Samsung Galaxy F52 5G est au prix de 1 999 CNY (310 $ / 255 €) et est déjà en précommande en Chine avec deux options de couleur – Blanc et Noir. Cependant, la disponibilité sur d’autres marchés reste inconnue.







Samsung Galaxy F52 5G

Source 1, Source 2 (tous les deux en chinois)