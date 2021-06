Samsung Galaxy F22 arrive sur Google Play Console avec Helio G80

Samsung se prépare à lancer un smartphone Galaxy F22 qui, selon les rumeurs, arriverait également sous le nom de Galaxy A22 sur les marchés non 5G (car nous avons déjà le Galaxy A22 5G pour les pays dotés du réseau de nouvelle génération).

Le téléphone est apparu sur la console Google Play, confirmant ses spécifications clés – le chipset Mediatek Helio G80 et 4 Go de RAM. Ce dernier pourrait, bien sûr, se rapporter à une seule des versions du téléphone et d’autres finitions peuvent être disponibles.

Samsung Galaxy F22 sur Google Play Console

Le nouveau smartphone abordable sera livré avec Android 11 prêt à l’emploi, et en regardant l’image unique, il aura un écran Infinity-U avec une encoche pour la seule caméra selfie.

La liste révèle également la résolution d’affichage de 1 336 x 720 pixels et il s’agit probablement d’un écran LCD, étant donné que le scanner d’empreintes digitales est sur le côté.

Les fuites précédentes ont révélé une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W et quatre caméras à l’arrière, dont une principale de 48 MP et une vivaneau ultra-large de 8 MP.

