Samsung a sorti deux smartphones économiques en Inde, le Samsung Galaxy F12 et le Samsung Galaxy F02, tous deux dotés d’une encoche en forme de goutte d’eau. Les deux téléphones sont livrés avec jusqu’à 4 Go de RAM et sont conçus pour les jeunes de la génération Y du pays «qui veulent faire plus et être plus». Le Samsung Galaxy F02s est un smartphone d’entrée de gamme avec trois caméras arrière, un grand écran et une batterie – conçu pour le divertissement quotidien. D’autre part, le Samsung Galaxy F12 est adapté à des fins de productivité, qui est soutenu par une grande batterie de 6000 mAh. Les nouveaux téléphones Samsung seront vendus via les chaînes Samsung et Flipkart en Inde.

En commençant par le Samsung Galaxy F02s, le téléphone arbore un écran HD + Infinity-V de 6,5 pouces HD + (720 × 1600 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Sous le capot, il porte le SoC Qualcomm Snapdragon 450 octa-core, associé à jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage intégré extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Ses triples caméras arrière sont logées à l’intérieur d’un module rectangulaire qui adopte une finition de couleur noire. Le téléphone prend en charge les cartes double SIM (nano) et fonctionne sur Android 10 avec une interface utilisateur prête à l’emploi.

Le système de caméra arrière comprend une caméra principale de 13 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un tireur de macros de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, le Samsung Galaxy F02s dispose d’une caméra selfie de 5 mégapixels. Les autres caractéristiques notables du smartphone incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth et une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 15 W. La brique de chargeur est livrée avec la boîte. En termes de prix, son prix en Inde commence à Rs 8 999 pour la variante de stockage de base 3 Go de RAM + 32 Go et monte à Rs 9 999 pour la variante 4 Go de RAM + 64 Go. Le téléphone est disponible dans les options de couleur Diamond Black, Diamond Blue et Diamond White.

D’autre part, le Samsung Galaxy F12 est livré avec un écran Infinity-V HD + de 6,5 pouces (720 × 1600 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il prend en charge les cartes double SIM et transporte le SoC Exynos 850 octa-core, associé à 4 Go de RAM. Il est livré avec une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 15 W via le port USB Type-C. Contrairement à son frère, le Galaxy F12 a quatre caméras à l’arrière qui disposent d’un appareil photo principal de 48 mégapixels. Il est accompagné d’un appareil photo ultra grand angle de 5 mégapixels, d’un tireur macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un tireur de caméra selfie de 8 mégapixels sur le Samsung Galaxy F12.

Son prix en Inde commence à Rs 10 999 pour l’option 4 Go de RAM + 64 Go et le modèle de stockage 4 Go de RAM + 128 Go est livré avec un prix de 11 999 Rs. Il est proposé dans les options de couleur noir céleste, vert mer et bleu ciel. Le Samsung Galaxy F02 sera mis en vente en Inde le 9 avril tandis que le Galaxy F12 sera disponible à partir du 12 avril. Les deux téléphones seront vendus au détail via Flipkart et Samsung hors ligne et en ligne.