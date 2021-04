Deux nouveaux téléphones de Samsung ont honoré la série F de Samsung en Inde – bienvenue sur les Galaxy F12 et F02. Le F12 est un Galaxy M12 rebadgé tandis que le F02s n’est rien d’autre qu’un Galaxy M02s dans de nouvelles couleurs.

Samsung Gaalxy F12

Avec le F12, vous obtenez un écran à encoche en forme de goutte d’eau de 6,5 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a un Exynos 850 à la barre aidé par 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage extensible. Il y a une caméra principale de 48MP à l’arrière avec un vivaneau ultra-large de 5MP et deux modules 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. La batterie est de 6000 mAh et vous obtenez un chargeur de 15W dans la boîte.

Le prix du Galaxy F12 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage commence à 10 999 INR (150 USD), tandis que le modèle 4/128 Go coûte 11 999 INR (163 USD). Les premières ventes commencent le 12 avril.

Samsung Gaalxy F02s

Le Galaxy F02s propose également un écran à encoche en forme de goutte d’eau de 6,5 pouces, mais réduit la résolution à 720×1600 pixels. À l’arrière, vous obtenez une caméra principale de 13 MP aux côtés de deux unités de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le Snapdragon 450 est le SoC de choix associé à 3/4 Go de RAM et 32/64 Go de stockage extensible via microSD. La batterie est de 5 000 mAh.

Le prix du Galaxy F02 avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage commence à 8 999 INR (123 $) tandis que le modèle 4/64 Go coûte 9 999 INR (136 $). Les premières ventes commencent le 9 avril.