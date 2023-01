Samsung Galaxy F04 annoncé, les ventes commencent le 12 janvier

Le Samsung Galaxy F04 est là avec peu de surprises. Il est vêtu de Jade Purple et Opal Green. À l’intérieur, il y a un chipset MediaTek Helio P35 12 nm associé à 4 Go de RAM.

Vous obtenez 64 Go de stockage de base pouvant aller jusqu’à 1 To via la fente pour carte microSD. Le Galaxy F04 fonctionne sous Android 12 avec OneUI en plus.











SamsungGalaxy F04

La viande des spécifications est un écran LCD PLS 1600x720px de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, un appareil photo principal 13MP f / 2,2 avec un capteur de profondeur 2MP à côté. Il y a un appareil photo selfie 5MP de l’autre côté, mais pas de scanner d’empreintes digitales à bord.

Enfin, il y a une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W.

Le Galaxy F04 est répertorié sur Flipkart pour 9 499 INR, mais la promotion de lancement vous permet de l’avoir pour 7 499 INR. Les ventes commencent le 12 janvier à midi.

Source