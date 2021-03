Samsung semble préparer un autre smartphone d’entrée de gamme pour l’Inde, à lancer prochainement. L’appareil en question est le prochain Galaxy F02.

Ce nouveau smartphone peut être identique aux Galaxy A02 et M02 à toutes fins utiles, si nous nous basons sur ce que Samsung a fait dans le passé avec la série F.

Le Galaxy F02 coûtera 8 999 INR avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, et 9 999 INR si vous optez pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

S’il s’agit d’une image miroir des A02 et M02, attendez-vous à ce qu’il arbore un écran 6,5 « 720p, le chipset Snapdragon 450 à la barre, une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge de 15 W, une caméra arrière principale de 13 MP avec une macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP à côté, un vivaneau selfie de 5 MP et Android 10 à bord.

