Samsung Galaxy Chromebook Go annoncé en silence avec chipset Intel Celeron et connectivité LTE

Samsung continue de produire de nouveaux ordinateurs portables et le dernier ajout est le Galaxy Chromebook Go. Il s’agit d’un Chromebook d’entrée de gamme avec un écran TFT 14 pouces d’une résolution de 1366 x 768 pixels et une webcam 720p. La grande caractéristique ici est la prise en charge LTE pour une connectivité transparente en déplacement.

Le Galaxy Chromebook Go est alimenté par un chipset Intel Celeron N4500 associé à des graphiques Intel UHD. Il y a 4 ou 8 Go de RAM LPDDR4X et 32 ​​Go, 64 Go ou 128 Go de stockage eMMc. L’ordinateur portable pèse 1,45 kg et dispose d’un clavier rétroéclairé. Les E/S comprennent 2 ports USB de type C, un USB 3.2, une prise casque/micro ainsi que des emplacements microSD et nano-SIM.

Le Galaxy Chromebook Go est doté d’une batterie de 42,3 Wh qui se charge sur un chargeur de type C de 45 W. Samsung n’a pas encore divulgué les détails des prix et de la disponibilité.

