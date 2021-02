Samsung Galaxy Chromebook 2 disponible en pré-commande à partir de 549 $

Le nouveau Galaxy Chromebook 2 de Samsung est maintenant ouvert aux précommandes aux États-Unis. Le Chromebook 2 est le premier à disposer d’un écran Samsung QLED. Il s’agit d’un écran Full HD + de 13,3 pouces avec fonctionnalité d’écran tactile – Il est également compatible avec le S Pen. Ce Chromebook est alimenté par une puce Intel Celeron au prix d’entrée de gamme, ou vous pouvez passer à un Intel Core i3-10110U de 10e génération qui horloges à 2,1 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz.

Le produit total pèse 2,72 lb et mesure 12 x 8 x 0,55 ”. Il y a une prise casque et deux haut-parleurs de 5 W. Il existe une caméra Web 720P pour les conférences téléphoniques, et les graphiques sont alimentés par Intel et prennent en charge un moniteur externe 4K. Il existe également un emplacement pour carte microSD qui prend en charge jusqu’à 1 To de stockage étendu. Pendant ce temps, il y a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré dans le modèle mis à niveau, mais le modèle d’introduction est livré avec la moitié du stockage et de la RAM.

Il y a 2 ports USB-C qui alimentent tous deux la batterie de 45,5 Wh (évaluée pendant 13 heures). Heureusement, vous n’aurez pas besoin d’un adaptateur pour utiliser des écouteurs filaires, car la tablette dispose d’une prise casque 3,5 mm ou si vous préférez une paire d’écouteurs TWS, le Chromebook 2 prend également en charge Bluetooth 4.0 et Wi-Fi 6.













Chromebook Samsung Galaxy 2

Le Chromebook 2 commence à 549 $ et est maintenant disponible en pré-commande chez Best Buy et Samsung.com en Fiesta Red et Mercury Grey. Ceux qui précommanderont avant le 28 février recevront jusqu’à 50 $ de crédit sur les achats de Best Buy ou de Samsung.

