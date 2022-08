Samsung Galaxy Buds2 Pro dévoilé avec un son Hi-Fi 24 bits et ANC

Samsung a annoncé les écouteurs Galaxy Buds2 TWS en août dernier, et aujourd’hui, la société a suivi avec la version Pro lors de son événement Galaxy Unpacked.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS sont 15 % plus petits que leurs prédécesseurs pour une expérience de port prolongée plus confortable.

Les écouteurs ont un design aérodynamique et disposent d’un trou d’aération spécial et d’une grille de buse pour un flux d’air efficace. Les Buds2 Pro disposent d’un système à trois micros et d’un pare-brise élargi qui fait plus du double de la taille des Buds Pro pour minimiser les bruits gênants.













Samsung Galaxy Buds2 Pro

En parlant de cela, le Samsung Galaxy Buds2 Pro est livré avec une suppression active du bruit (ANC) intelligente avancée, annoncée pour réduire le bruit de trois décibels de plus que le Galaxy Buds Pro. Le TWS est également livré avec Voice Detect, qui ajuste votre son dès que vous commencez à parler dans la rue avec quelqu’un afin que vous puissiez entendre sa réponse. Cette fonctionnalité fait également passer le Buds2 Pro du mode ANC au mode ambiant pour aider à amplifier la conversation.

Le Galaxy Buds2 Pro contient des pilotes de 10 mm dans chaque bourgeon et dispose d’un son Hi-Fi 24 bits pour fournir un son stable et de haute qualité pendant le traitement pour un son plus clair et plus riche. Les écouteurs prennent en charge l’audio à 360 degrés pour offrir une expérience plus immersive et réaliste et utilisent la technologie Dolby Head Tracking pour imiter une expérience sonore cinématographique.











Options de couleur du Samsung Galaxy Buds2 Pro

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro peut fonctionner avec votre smartphone, tablette, smartwatch, PC et smart TV. Samsung a également étendu Buds Audio Switch, Easy Pair et Bluetooth Info Sync pour connecter le Buds2 Pro à un téléviseur Samsung ou Galaxy Book pour une transition en douceur. Les Buds2 Pro prennent également en charge SmartThings Find, ce qui signifie que vous serez averti sur votre appareil Galaxy lorsque vous laissez vos écouteurs derrière vous, même hors ligne.

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro dispose d’une batterie de 61 mAh dans chaque bourgeon annoncé pour offrir jusqu’à cinq heures de lecture ANC activée, et huit heures sans elle. Le boîtier de charge est alimenté via un port USB-C et contient une batterie de 515 mAh, ce qui peut prolonger la durée de lecture à 29 heures.









Étui de charge du Samsung Galaxy Buds2 Pro

Le reste des points forts du Samsung Galaxy Buds2 Pro comprend la connectivité Bluetooth 5.3, le réglage AKG et la résistance à l’eau IPX7.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS sont au prix de 229 € et proposent trois options de couleur : Graphite, White et Bora Purple.







Spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy Buds2 Pro