Samsung Galaxy Buds2 coûtera 149 $ à 169 $

Les Samsung Galaxy Buds2 arriveraient en août et, selon le dernier rapport, leur prix se situera entre 149 $ et 169 $, ce qui en fait plus un remplacement des Galaxy Buds + qu’un successeur des Galaxy Buds Pro.

Les Galaxy Buds+ lancés à 149 $ (actuellement 99 $), tandis que le Galaxy Buds Pro a été lancé à 199 $.

Nous avons vu des rendus de presse des Galaxy Buds2 en noir, violet, vert et blanc (le boîtier lui-même est blanc, tandis que l’intérieur est accentué).

Les bourgeons eux-mêmes présentent un design de type Galaxy Buds Pro. Ils n’auraient apparemment pas de suppression active du bruit afin de maintenir le prix inférieur à celui des Galaxy Buds Pro.









Samsung Galaxy Buds2

Chaque bourgeon transportera une batterie de 60 mAh, tandis que le boîtier fournira 500 mAh supplémentaires. Samsung pourrait annoncer le Galaxy Buds2 aux côtés du Galaxy Z Flip3, du Z Fold3 et du nouveau Galaxy Watch4 en août.

