Le tout nouveau Galaxy Buds Pro de Samsung a reçu une mise à jour plus tôt ce mois-ci, censée améliorer les performances des fonctionnalités ANC et Ambient Sound. Maintenant, la paire reçoit encore une autre mise à jour améliorant l’ANC.

Comme auparavant, aucun détail n’a été divulgué, mais le journal des modifications mentionne les mêmes améliorations qu’auparavant – la fonction ANC standard est mise à jour avec la fonction de son ambiant. De plus, l’utilisation d’un seul bourgeon a été retravaillée et divers ajustements de stabilité et de fiabilité du système sont introduits.

La mise à jour elle-même montre une version du firmware R190XXU0AUB3 et ne pèse que 2,2 Mo.

Via